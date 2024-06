NOS Nieuws • vandaag, 16:22

Filmmaker over De Wilde Noordzee: 'Je kunt niet beschermen wat je niet kent'

Van boven is de Noordzee is wel bekend, maar het leven onder water veel minder. Dat kan veranderen als in september de natuurfilm 'De Wilde Noordzee' in première gaat. Cameraman Peter van Rodijnen maakte in zes jaar zo'n duizend duiken om hem te maken.