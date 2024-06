NOS Nieuws • vandaag, 20:10

Leger trekt volop lessen uit de oorlog in Oekraïne: 'Het komt dichterbij'

Het Nederlandse leger had het zware geschut de laatste jaren behoorlijk verwaarloosd. Maar door de oorlog in Oekraïne komt daar nu verandering in. In Duitsland is de afgelopen dagen geoefend met nieuw wapentuig. Geen drones, maar 'ouderwetse' artillerie.