NOS Nieuws • vandaag, 06:28

Broers waren bij het legendarische EK'88 en hopen nu weer op stunt van Oranje

Ze gingen er naartoe met het idee om een paar wedstrijdjes te kijken, maar het Nederlands Elftal steeg in 1988 boven zichzelf uit. Nu, 36 jaar later, zijn ze terug in het land waar Oranje landskampioen werd.