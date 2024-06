NOS Sport • vandaag, 18:03

De Groot heeft moeite in Roland Garros-finale, maar wint weer een grandslamtitel

Diede de Groot blijft heersen in het rolstoeltennis. Ondanks een moeizame finale bleek ze ook veruit de sterkste op Roland Garros. Ze versloeg in de finale de Chinese Zhenzhen Zhu in twee sets.