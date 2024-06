NOS Nieuws • vandaag, 20:57

België vreest politieke spagaat: 'We doen misschien iets te veel aan navelstaarderij'

"Waar in Vlaanderen vooral radicaal-rechts sterk is, is dat in Wallonië eerder radicaal-links", schets de Belgische politicoloog Dave Sinardet de situatie in zijn thuisland. Zondag mogen de Belgen naar de stembus voor de Europese verkiezingen.