NOS Nieuws • vandaag, 18:44

Schildpaddenopvang overvol door dumping: 'eigenlijk is het geen huisdier'

Op veel plekken in Nederland is er een schildpaddenplaag. Dat komt doordat veel mensen hun schildpad vrijlaten in de natuur. Daar vormen ze vervolgens een bedreiging voor andere dieren en planten. De opvang zit inmiddels bijna vol.