NOS Nieuws • vandaag, 16:30

Nederlandse piloten vliegen met historisch vliegtuig naar herdenking D-day

In Normandië is 6 juni de herdenking van D-day. De landing van de geallieerde troepen is dan precies 80 jaar geleden. Daarom wordt dit jaar groots uitgepakt. Ook twee Nederlandse piloten gaan erheen - met een historisch vliegtuig.