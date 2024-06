NOS Nieuws • vandaag, 16:24

Schoolontbijt niet in regeerakkoord, scholen vrezen dat het verdwijnt

In het hoofdlijnenakkoord van het volgende kabinet wordt niets over de subsidieregeling voor gratis schoolmaaltijden gezegd. Daarom vrezen scholen dat veel kinderen straks weer met honger, zonder energie en ongeconcentreerd in de klas zitten.