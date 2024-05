NOS Nieuws • vandaag, 06:58

De Peilers EU #1 over klimaat: 'Ik begrijp alle drama gewoon niet'

Op 6 juni mag Nederland naar de stembus voor de Europese verkiezingen. En daarom trekken we in deze verkiezingsserie 'De Peilers' Europa door om met kiezers te spreken. Met in deze eerste aflevering: Duitse en Nederlandse kiezers over het thema klimaat.