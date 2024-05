NOS Nieuws • vandaag, 18:56

Omtzigt botst met oppositie over rechtsstaat

NSC-leider Omtzigt zegt in zijn betoog dat hij staat voor de rechtsstaat. Die uitspraak leidde tot frustratie bij de Partij voor de Dieren, Denk en GroenLinks-PvdA: 'We glijden veel harder af dan ik me ooit had kunnen voorstellen.'