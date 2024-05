NOS Nieuws • vandaag, 13:11

Deze boswachter schrikt niet meer van drugsafval: 'Begint bij werk te horen'

De politie heeft het afgelopen jaar meer drugslabs opgerold dan ooit tevoren. Ook het aantal keren dat drugsafval wordt gedumpt, is gestegen. In dit natuurgebied in Breda wordt vaak drugsafval geloosd.