NOS Nieuws • vandaag, 16:15

Pro-Palestijnse demonstratie bij Universiteit Leiden, ME grijpt in

Pro-Palestijnse demonstranten zijn de Universiteit Leiden in Den Haag binnengedrongen. Volgens de groep heeft de universiteit zich niet aan een afspraak gehouden. De ME is voor de ingang van de universiteit gaan staan als "buffer".