Thaise televisie besteedt aandacht aan conflict rond tempel in Waalwijk

Een conflict in de Thaise boeddhistische tempel in Waalwijk leidt ertoe dat de Nederlandse voorzitter van die tempel zwaar onder vuur is komen te liggen vanuit Thailand. Dat leidde zelfs tot aandacht op de Thaise tv.