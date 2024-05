NOS Nieuws • gisteren, 19:27

Burgemeester Halsema staat achter optreden politie bij demonstraties

De burgemeester van Amsterdam had vrijdagmiddag een kritische gemeenteraad tegenover zich. Zij wilden uitleg over het politieoptreden rondom de demonstraties op de UvA. 'Hardhandig optreden was onvermijdelijk', vertelt Halsema.