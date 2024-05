NOS Nieuws • vandaag, 20:44

Politie leidt demonstranten weg van Eurovisie Songfestival in Malmö

Een tiental pro-Palestijnse demonstranten dat meedoet aan een protestmars in Malmö, is naar de ingang van Malmö Arena gelopen. Daar is vanavond de halve finale van het Eurovisie Songfestival. De politie heeft de groep weggeleid van het publiek.