NOS Nieuws • vandaag, 18:06

Protest in Malmö tegen deelname Israël aan Eurovisie Songfestival

In het centrum van Malmö, in Zweden, wordt geprotesteerd tegen de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. Op een plein zwaaien mensen met Palestijnse vlaggen en houden ze borden omhoog met "Stop de genocide in Gaza".