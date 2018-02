Zo kreeg Zuid-Korea de tribunes vol op de Spelen

Hwa Jeong Lee loodst net een groep van honderd vrijwilligers het biatlonstadion binnen. Zij is de leider van deze groep neutrale supporters. Ze legt uit dat toen het wedstrijdschema bekend werd Koreanen zich op konden geven. Ze moesten vervolgens ook hun beschikbaarheid doorgeven en toen zijn ze ingedeeld. "Het is een groot succes ja, maar omdat iedereen komt opdagen hebben we niet altijd voor iedere vrijwilliger plek", aldus Hwa Jeong Lee.

De 74-jarige Bong Ki Kim heeft geluk. Hij is al naar ijshockeywedstrijden, curling en kunstschaatsen geweest. Nu zit hij bij de 50 kilometer cross-country skiën te juichen voor iedere atleet die voorbijkomt. "Ik heb me opgegeven omdat ik toch veel vrije tijd heb. Ik doe dit om mijn land te helpen. Eerst was dit een veld waar sla en aardappelen op werden verbouwd. Nu is het een modern wintersportgebied. Dat is geweldig."