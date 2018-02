Medaille voor Noord-Korea? Waarom je moet opblijven voor kunstschaatsen

De Noord-Koreanen Ryom Tae-ok (18) en Kim Ju-sik (25) maakten de afgelopen tijd indruk met hun uitvoering van A Day in the Life, van The Beatles (in de uitvoering van Jeff Beck). Het was lang onduidelijk of ze, door de politieke spanning met buurland Zuid-Korea, konden meedoen aan de korte kür. Nederland heeft zich niet geplaatst voor dit onderdeel van de Olympische Spelen.