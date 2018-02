'Hackaanval was bedoeld om Spelen te saboteren'

De hackaanval die de Olympische Spelen afgelopen weekend trof, was een poging tot sabotage. Dat melden beveiligingsonderzoekers van Talos. Tegelijkertijd hadden de aanvallers meer schade kunnen aanrichten, maar zorgden ze ervoor dat herstel van de getroffen computers mogelijk was.

Waarom de aanvallers daarvoor kozen, is onbekend. Ook is onduidelijk wie die aanvallers zijn. Beveiligingsbedrijf Crowdstrike ontdekte eerder dat Russische hackers zich richtten op mensen die betrokken zijn bij de Spelen, maar een verband met de grote hackaanval van afgelopen weekend is niet aangetoond.

Een van de onderzoekers zegt tegen The New York Times dat het mogelijk gaat om een soort politieke boodschap om te waarschuwen dat ze "veel ernstiger schade hadden kunnen aanrichten".

Problemen

De hackaanval zorgde voor problemen bij de openingsceremonie. Bezoekers konden hun toegangskaartjes niet printen, waardoor uitzonderlijk veel stoelen leeg bleven. Ook werkte de wifi voor verslaggevers niet.

Volgens de onderzoekers van Talos gaat het om technisch ingewikkelde malafide software. De aanvallers waren gericht op zoek naar computersystemen die te maken hadden met de Olympische Winterspelen en wisten hoe het netwerk intern in elkaar zat, aldus de onderzoekers.

De malware verspreidt zich op twee manieren die overeenkomen met twee verspreidingsmechanismen van Wannacry. Die hackaanval richtte vorige lente grote schade aan, onder meer in ziekenhuizen.