Niet alle Koreaanse ondernemers zijn blij met de Spelen

De wind raasde vandaag over de pistes van het Phoenix Snow Park, hoog in de bergen van Pyeongchang. Volgens aanwezigen op de hellingen was de gevoelstemperatuur min 36 graden. Toch besloot de organisatie dat de finale van het slopestyle door moest gaan. De Nederlandse snowboardster Cheryl Maas was er niet over te spreken: "Dit zijn geen condities om een wedstrijd te beginnen. Niemand wist of je de landing wel zou halen en hoe ver je zou komen."

In het dorpje aan de voet van de pistes zijn ze de ijzige winters wel gewend. Sterker nog, de lokale ondernemers hebben er de afgelopen jaren goed geld aan verdiend. Toen aangekondigd werd dat de winterspelen naar dit gebied zouden komen ontstond er onder de Koreaanse bevolking een ware wintersport-hype.

Gestimuleerd door de promotiefilmpjes van de Zuid-Koreaanse regering reisden steeds meer mensen naar de bergen om te leren skiën en snowboarden. De overheid zorgde er met subsidies voor dat de prijzen voor de skipassen betaalbaar werden voor gewone mensen, want voorheen was wintersport in Korea alleen iets voor de elite.

Rinkelende kassa's

Die hele nieuwe doelgroep moest natuurlijk ook ski's en snowboards huren en dus rinkelden de kassa's bij de lokale wintersportondernemers, zoals Suk Jae Lee. De skipakken en snowboards vlogen over de toonbank. Maar vandaag is het uitgestorven in zijn winkel.

"Er is maanden gewerkt om die pistes tegenover mijn winkel op te bouwen. We waren tot 20 januari full time open, maar de klanten die kwamen klaagden over de bouwput op de pistes en vertrokken weer. Normaal zijn we in een wintersportseizoen drie maanden open, nu maar een maand. Dat kost ons veel geld."