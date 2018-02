IJshockeyend zijn Noord- en Zuid-Korea al één

De tientallen jonge meisjes worden ook wel 'het leger van schoonheden' genoemd en staan bekend als de mooiste meisjes van Noord-Korea. Ze vormen een belangrijk propagandamiddel van dictator Kim Jong-un. Zijn zus Kim Yo-jong was ook aanwezig bij de wedstrijd.

Zij zag dat veel Zuid-Koreanen het gezang van de cheerleaders uit het noorden wel konden waarderen. "Ik vind het indrukwekkend", zegt mevrouw Cheong. Ze werkt bij een televisiemaatschappij en heeft speciaal vrij gevraagd aan haar baas om hier te kunnen zijn. Een jongen vindt dat de meisjes vooral op "robots" lijken omdat al hun bewegingen synchroon worden uitgevoerd.

Een stap naar vrede

Verder zijn de Zuid-Koreanen in het stadion opvallend eensgezind in hun mening. De meesten voelen zich, ondanks de tientallen jaren dat de twee Korea's gescheiden zijn, nog altijd één volk. Het is te zien aan de vlaggen op de tribunes.

Naast de gewone Koreaanse vlaggen is de gezamenlijke eenheidsvlag van Noord-en Zuid-Korea veel te zien bij de toeschouwers. Een moeder met haar twee dochters moedigt het Koreaanse team aan; "Kom op!" scandeert ze met de Noord-Koreaanse cheerleaders mee. Een van haar dochters vertelt dat ze hoopt dat er door de toenadering van de afgelopen tijd eindelijk 'een stap wordt gezet naar vrede'. Want dat zou je bijna vergeten; de speelsters uit dat ene team komen uit twee landen die officieel nog altijd met elkaar in oorlog zijn.