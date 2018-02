Pence naar Winterspelen, sluit ontmoeting met Noord-Koreanen niet uit

De Amerikaanse vicepresident Pence sluit een ontmoeting met een Noord-Koreaanse delegatie tijden de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea niet uit. "We zullen gewoon zien wat er gebeurt", zei Pence tegen verslaggevers in Anchorage. De vicepresident leidt de Amerikaanse delegatie bij de Spelen.

Onderweg naar Zuid-Korea maakte hij een tussenlanding in Alaska. Daar heeft hij een bezoek gebracht aan de raketverdedigingsintallaties van de VS. De militaire basis daar komt in actie, mocht Amerika onder vuur komen te liggen vanuit Noord-Korea. Het bezoek van Pence viel samen met de komst van twintig nieuwe raketten die worden gebruik voor de luchtafweer.

De boodschap aan Noord-Korea zal altijd hetzelfde blijven, volgens Pence. "Noord-Korea moet eens en voor altijd afzien van zijn nucleaire ambities en het programma voor het ontwikkelen van langeafstandraketten."

Otto Warmbier

Pence is aanwezig bij de opening van de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Hij neemt de vader mee van de in juni overleden student Otto Warmbier, die anderhalf jaar vastzat in Noord-Korea. Hij raakte in coma en overleed kort nadat hij was vrijgelaten. Voor hij naar Zuid-Korea gaat zal Pence ook nog een bezoek brengen aan Japan. In Zuid-Korea ontmoet hij onder meer president Moon Jae-in.