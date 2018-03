Paralympische sporters terug in Nederland

Nederland pakte zeven medailles bij de Spelen in Pyeongchang: drie keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Het was daarmee een record, niet eerder haalde Nederland zoveel medailles op de Paralympische Winterspelen. Nederland eindigde als tiende land in de medaillespiegel.

Huldiging

Vrijdag worden de medaillewinnaars ontvangen door koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Margriet op paleis Noordeinde. Ook de winnaars van de Olympische Spelen worden dan door de koning gehuldigd.

Aan de huldiging gaat een feestelijk programma vooraf, waarin alle sporters, coaches en begeleiders worden toegesproken door vicepremier De Jonge en minister Bruins van Sport.