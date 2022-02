Olympisch Comité: overijverige Chinese bewaker duwde NOS-correspondent weg

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft gereageerd op een incident, gisteren, met NOS-correspondent Sjoerd den Daas. Hij werd door een beveiliger uit beeld getrokken terwijl hij live in het NOS Journaal vertelde over de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Volgens een IOC-woordvoerder ging het om een overijverige bewaker.

De woordvoerder sprak vandaag op de dagelijkse persbriefing in Peking van een "ongelukkig incident met een overijverig persoon. De verslaggever kon al snel zijn werk weer doen voor de camera. Zulke dingen gebeuren soms. Hopelijk was dit eenmalig. We verzekeren jullie dat jullie binnen de 'gesloten bubbel' jullie werk kunnen blijven doen", aldus het IOC tegen de aanwezige pers.

De woordvoerder zei ook contact te hebben gehad met de NOS over het incident. Een woordvoerder van de NOS laat echter weten "benieuwd te zijn met wie dan". "Noch de NOS-directie, noch de hoofdredacties Nieuws en Sport, noch de leiding van onze Olympische ploeg in Peking, noch onze correspondent zelf heeft iemand van het IOC over het incident van gisteren gesproken."

'Meermaals belemmerd'

"In de afgelopen weken zijn wij, net als meerdere buitenlandse collega's, meermaals door de politie belemmerd of gestopt tijdens het doen van verslag van aan de Spelen gerelateerde onderwerpen", zegt correspondent Den Daas. "Het incident van gisteravond staat dus niet op zichzelf, maar zelden gebeurt dit live in de uitzending."

De beelden van het moment dat Den Daas tijdens zijn livegesprek in het NOS Journaal wordt gestoord worden inmiddels door veel nationale en internationale media gedeeld.