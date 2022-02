Tibetanen in India: 'China verdient de Spelen niet'

De Tibetaanse gemeenschap in India krimpt. Tot 2008 kwamen er jaarlijks gemiddeld 2500 Tibetanen aan in India. Nu is het jaarlijkse aantal Tibetaanse migranten op twee handen te tellen. Waarom het zo is afgenomen is niet helemaal duidelijk. Naar schatting is het totaal aantal Tibetanen in India afgenomen van zo'n 150.000 tot minder dan 100.000. Veel Tibetanen vertrekken naar andere landen, en sommigen kiezen voor een Indiaas paspoort.

Tibetanen die in India zijn geboren hebben hier recht op. Hoe velen ervan gebruikmaken is niet bekend. Volgens de Tibetaanse regering in ballingschap is het aantal verwaarloosbaar, maar cijfers worden niet gegeven. In de vluchtelingenwijk in Delhi is het duidelijk een gevoelig onderwerp.

Land terugkrijgen

Youdon denkt dat degenen die voor het Indiase paspoort kiezen een vrij Tibet hebben opgegeven, en de tranen springen in haar ogen bij die gedachte. "Diegenen die het niet nemen, verwachten nog steeds dat ze terug naar Tibet kunnen, zodra we vrij zijn." Activist Chomphel zou als in India geboren Tibetaan recht op een paspoort hebben, maar hij piekert er niet over het aan te vragen, al geeft hij toe dat hij een vrij Tibet mogelijk nooit zal meemaken.

"Of het nou 200 jaar of 100 jaar gaat duren, dat maakt niet uit. Wij moeten blijven strijden tot we ons land terugkrijgen."