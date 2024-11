vandaag, 10:40

Hoe dichtbij is vrede in Oekraïne?

Nu Trump verkozen is tot nieuwe president van Amerika, zijn de ogen in Oekraïne en Rusland op hem gericht. Gaat hij een einde maken aan deze oorlog die maar voortduurt? Volgens hemzelf kan hij dat binnen 24 uur. Maar wat is er precies voor nodig?