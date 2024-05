vandaag, 10:17

Pompen of verzuipen: raakt de olie op?

Het zwarte goud: olie. Al decennia is ons bestaan daarop gebouwd. En ondanks de opwarming van de aarde zijn oliereuzen van plan om eerst meer olie op te pompen, voordat ze gaan minderen. Wat moeten we daarmee? Oppompen, of lekker laten zitten?