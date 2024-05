vandaag, 11:06

De puzzel van Brussel: de EU uitgelegd

Verkiezingen, alwéér. Voor het Europees Parlement dit keer. Maar waar gaan die precies over? Waar stem je voor? Europa is ontzettend ingewikkeld, maar in deze video doen we een poging je vanuit Brussel een beetje wegwijs te maken in dat Europese bos.