De Klimaatpuzzel: jonge Nederlanders live in gesprek met grote klimaatspelers

Hoe jonger de Nederlander, hoe groter de zorgen over het klimaat. Smeltende ijskappen, stijgende temperaturen en minder en minder bossen. En tegelijkertijd: nieuwe, groene ambities en beloftes vanaf de klimaattop in Glasgow. Maar is het genoeg? Deze en andere vragen die kijkers online stellen, bespreekt NOS op 3 vanaf 17.00 uur live in de show De Klimaatpuzzel.

Onder meer op YouTube, maar ook in de NOS-app, gaan jonge Nederlanders in gesprek over het veranderende klimaat. Te gast zijn: VVD-kamerlid Silvio Erkens, met Energie en Klimaat in zijn portefeuille; Janneke Bazelmans, milieujurist bij Milieudefensie; Herman van der Meyden, energietransitiemanager bij Shell; en Sanne Akerboom, klimaatbeleidsonderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

In De Klimaatpuzzel wordt geen debat gevoerd, maar een gesprek over klimaatverandering. Worden gestelde doelen wel gehaald? Doen de politiek en het bedrijfsleven wel genoeg? En belanden kosten ervan wel op de juiste plekken?