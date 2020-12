Kerstbomen-topdrukte: waar halen we die allemaal vandaan?

Vorig weekend was het al druk bij kerstbomenverkopers en dit weekend zal dat niet anders zijn. Dit jaar worden honderdduizenden bomen meer verkocht dan vorig jaar, denkt Tuinbranche Nederland. Dat komt onder meer doordat door corona de verkoop eerder is begonnen, minder mensen op vakantie gaan en er een grotere behoefte is aan gezelligheid in huis.

Jaarlijks worden miljoenen kerstbomen verkocht in Nederland, en lang niet allemaal komen ze uit eigen land. NOS op 3 legt in onderstaande video aan je uit waar we ál die bomen dan wel vandaan halen: