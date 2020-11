Waarom we halflege dozen versturen op Black Friday

Met Black Friday voor de deur is het topdrukte bij de webwinkels. Maar in veel van de pakketjes die worden bezorgd, zit niet alleen een product, maar ook veel lucht. Gemiddeld genomen is een doos zelfs voor de helft leeg.

Dat is veel loze ruimte, als je bedenkt dat er op drukke dagen zo'n twee miljoen pakketjes rondgaan in Nederland. Die allemaal plek innemen in vrachtauto's en bestelbusjes.

NOS op 3 zocht uit hoeveel lucht we in totaal rondsturen op een piekdag als Black Friday, en wat de gevolgen zijn van al die lege ruimte.