Kunnen we de klimaatdoelen alleen halen met kernenergie?

Kernenergie staat weer eens op de agenda. En de verdeeldheid erover ook. Eind september kwam er een nieuw rapport boven op de stapel met andere rapporten over de voor- en nadelen van de omstreden energiebron. Op dat rapport kwam meteen weer kritiek.

Volgens de VVD moeten er drie tot tien nieuwe kerncentrales in Nederland worden gebouwd en moet de overheid hier stevig in investeren. Dat zou dé manier zijn om de afgesproken CO2-reductie te halen, want volgens de partij lukt dat niet met alleen wind- en zonne-energie.

Andere partijen, zoals GroenLinks en D66, zijn het daar niet mee eens. Ze vinden dat het kernenergiestandpunt afleidt van het oplossen van de klimaatproblemen. Daarnaast zou er allang een kerncentrale gebouwd kunnen worden - er zijn drie plekken voor aangewezen in Nederland - maar er is geen commerciële partij die zich hieraan waagt.

Wat zijn nou precies de voors en tegens als het gaat om kernenergie? NOS op 3 zet het op een rij in deze video.