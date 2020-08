Verpleegkundigen na het applaus: 'Mentaal herstel na corona duurde maanden'

Het ziektebeeld en grote aantal doden maakten diepe indruk op Inge. "Tijdens de coronaperiode ging het werk maar door", vertelt ze. Daardoor bleef er minder tijd over om alles mentaal te verwerken. Uiteindelijk duurde het bij haar een aantal maanden. Sommige collega's zijn nog altijd niet klaar om te presenteren op het niveau dat nodig is voor een tweede golf.

Dat beeld komt ook naar voren in een enquête van vakblad Nursing. Zij vroegen 3000 verpleegkundigen of zij klaar zijn voor een tweede golf. Ruim de helft gaf aan dat dit niet het geval is. Zij zijn moe, prikkelbaar en gespannen door de coronapiek van afgelopen voorjaar.

Ook buiten de ziekenhuizen merken verpleegkundigen het effect van de coronacrisis. Wijkverpleegkundige Linda (25) uit Utrecht ziet haar werkdruk stijgen. Vooral vanwege de enorme inhaalslag die de reguliere zorg nu maakt. Linda: "Ik merk dat er meer cliënten bijkomen, het zijn lange dagen."

Gênante vertoning

Om zorgmedewerkers te compenseren beloofde het kabinet een eenmalige bonus van 1000 euro, maar dat is volgens de beroepsorganisaties niet genoeg. Dat Kamerleden wegliepen bij een stemming over een structurele loonsverhoging in de zorg, was olie op het vuur.

Beroepsvereniging V&VN spreekt over 'een gênante vertoning' en noemt de achterban 'de dupe'. Zo ziet Linda het ook: "Het is leuk, zo'n eenmalige bonus van 1000 euro, maar ik zie liever de salarissen structureel omhoog gaan. Daar heb je op de lange termijn meer aan."

Daarmee doelt ze op het tekort aan zorgpersoneel. Linda: "Politici snappen volgens mij niet dat ze zelf ook afhankelijk zullen worden van zorg. Wie gaat er voor hen zorgen als de tekorten verder oplopen?"