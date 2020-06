Zo komt de evenementensector toch een beetje de zomer door

En achter de ruim 1200 festivals in Nederland gaat een heel netwerk aan leveranciers schuil, die nu ook worden geraakt.

Neem het bedrijf dat jouw festivalmuntjes maakt, zoals Dutchband. Nu er geen vraag is naar consumptiemuntjes, festivalbandjes en betaalautomaten, bedachten ze een apparaat dat helpt bij het houden van afstand op de werkvloer.

"De handel in dit product is precies het tegenovergestelde van de festivalmarkt. Als het vaccin er is, stopt de 1,5 meter maatschappij en kunnen we de oude business weer oppakken", hoopt algemeen directeur Michiel Fransen.

Omdenken

Met diezelfde gedachte probeert evenementenbureau Het Klassiek nieuw werk te vinden voor de ruim driehonderd zzp'ers in hun netwerk. Die artiestenbegeleiders, podiumbouwers en projectmanagers zitten tijdelijk zonder werk, dus werd de website klussie.nu opgezet.

Daarop kunnen gemeenten, maar ook bedrijven en particulieren klussen aanmelden waar vervolgens de juiste tijdelijke krachten bij gezocht worden.