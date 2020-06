Dit is wat corona met het festivalseizoen doet

De organisatie van WOO HAH! is in deze coronatijd vooral bezig met het doorboeken van leveranciers en artiesten. Ze hopen in 2021 met een nieuwe editie te komen, maar dan is er wel snel duidelijkheid nodig. Organisator Ruud Lemmen: "Als we daar pas in april volgend jaar iets over horen, dan is het te laat. Dan gaat echt iedereen in deze festivalsector failliet."

Daarmee doelt hij op bedrijven die bijvoorbeeld het licht en geluid verzorgen. Maar ook op artiesten, cateraars, verhuurders en de vele zzp'ers die bijvoorbeeld podia opbouwen. Zij zagen hun opdrachten dor corona in enkele weken wegvallen, naar vrijwel nul.