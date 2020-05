Hoe zit het met die eventuele tweede coronagolf?

Het is een veelgestelde vraag op het moment: komt er een tweede golf aan coronabesmettingen? Nu de maatregelen worden versoepeld, is het afwachten wat dat betekent voor de verdere verspreiding van het virus.

Het RIVM is op dit moment niet bang dat de versoepelingen uitmonden in een tweede golf. Maar Jaap van Dissel zegt er wel bij "dat de onzekerheden groot zijn", zeker als te veel mensen de basisregels uit het oog verliezen. Hoe ziet de toekomst er mogelijk uit?

In deze video legt NOS op 3 uit hoe de coronagolf tot dusver over Nederland en over de wereld rolt, en verkennen we de mogelijke toekomstscenario's over het verdere verloop van de pandemie: