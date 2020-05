Alle Nederlanders in Nederland op vakantie, kan dat?

Het aantal vakantiegangers

In 2019 trokken volgens NBTC-NIPO Research in totaal 10,9 miljoen Nederlanders erop uit naar binnen- en buitenland. Dit jaar zullen die verhoudingen verschuiven, verwacht recreatie-adviseur Hans van Leeuwen. "Vakantiegangers die sowieso al vakantie vierden in Nederland zullen blijven", zegt hij.

Die groep bestaat voor een deel uit mensen die een vakantiehuisje, een tweede woning, stacaravan of boot met slaapplekken bezitten. Volgens NBTC-NIPO zo'n 1 miljoen mensen. Die accommodaties zitten niet in de cijfers van het CBS.

"Daarbovenop komt de groep die niet meer naar het buitenland kan of wil, die het risico niet neemt", zegt Van Leeuwen. In potentie bestaat die groep dus uit maximaal 9,9 miljoen mensen, rekende Diana Korteweg Maris van het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality voor ons uit. In werkelijkheid ligt dat getal lager, want het aantal Nederlanders met vakantieplannen is door de coronacrisis gedaald naar 7,2 miljoen.