Hoe het R-getal jouw leven bepaalt

Deze week hoorden we dat sommige coronamaatregelen wat worden verlicht, maar nog wel in hele kleine stapjes. Een domper voor veel mensen. Voor een advies kijken deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT) onder meer naar het verwachte effect van versoepeling op het R-getal: het reproductiegetal.

Dat getal staat voor de besmettingsfactor, met andere woorden: hoeveel anderen één besmet persoon gemiddeld infecteert. Waarom willen het OMT en het kabinet die factor koste wat kost onder de 1 houden. Wat betekent dat?