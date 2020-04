Het verhaal achter de dagelijkse coronacijfers

Dat hun opa of oma onderdeel is geworden van statistieken, vinden ze alle drie een rare gewaarwording. Lennart (20): "Ik probeer daar niet te veel aan te denken." Marlot (32): "Ook ik dacht meer in cijfers dan in mensen. Dat is anders nu mijn opa hieraan overleden is."

Maaike: "Getallen zeggen niets, raken niet. Daardoor merk ik dat ik enorm de behoefte heb om te vertellen dat mijn opa gestorven is aan corona. Ik wil het van de daken schreeuwen, schreeuwen naar hen die dit als een vakantie zien."