Op afstand tóch naar kroeg, theater of arcadehal: 'Even schakelen, maar gaat best'

Met nog altijd gesloten bioscopen, theaters, restaurants en kroegen zit uitgaan er niet in. Door het hele land verzinnen uitbaters en ondernemers nu manieren om het uitgaansleven zoveel mogelijk bij de mensen thuis te brengen.

Zo is De Après Skihut in Rotterdam vrijwel direct nadat zij gedwongen dicht moesten, gestart met een livestream. "We zijn een feestcafé dat iedere dag van de week geopend is", vertelt Danielle Blom. "Die belofte willen we ook nu waarmaken."

De stream wordt uitgezonden vanuit het café, waar een dj en twee dansers het publiek thuis opwarmen. "Wel met anderhalve meter afstand natuurlijk." Tussendoor wordt er confetti afgeschoten en gehost met opblaasdieren. "Het is wel even schakelen voor de medewerkers. Normaal springen er honderden mensen met hen mee, nu staan ze in een lege kroeg."