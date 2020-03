Kunnen wij iets leren van de corona-aanpak van China?

Voor het eerst sinds het allereerste begin van de corona-uitbraak zijn in de Chinese stad Wuhan geen nieuwe besmettingen gemeld. Dat meldden Chinese gezondheidsautoriteiten donderdag. Dat wordt nu voorzichtig gevierd in China.

Het land voerde zeer strenge maatregelen in om verdere verspreiding tegen te gaan. Die aanpak lijkt te werken.

Maar er is ook wantrouwen over cijfers van de Chinese overheid. Een deel van de daling wordt mogelijk veroorzaakt doordat de Chinese overheid minder of geen tests meer laat uitvoeren. En hoe duurzaam is het Chinese succes?

In deze video gaat NOS op 3 terug naar het begin van de uitbraak, hoe China reageerde en of daar lessen uit te leren zijn voor Nederland: