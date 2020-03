Ritme, gezond eten en bewegen: zo blijf je thuis mentaal gezond

Laat je niet gek maken

Edriouch heeft ook nog een advies over de continue informatiestroom: "Cliënten van mij die al angstig zijn, zitten ook nog eens in appgroepen waar het alleen maar over corona gaat. Ze kijken veel nieuws en houden Twitter in de gaten." Het is beter om te kaderen voor jezelf hoe vaak je erover hebt.

"Instinctief zijn we geneigd om aandacht te leggen op gevaren", legt Edriouch uit. "Dat is gezond, helpt ons overleven. Maar probeer de positieve dingen in je achterhoofd te houden. Doemdenken helpt niet, probeer de horrorverhalen te vermijden."

Hoe? "Door te relativeren", zegt Rezamand. "Onzekerheid hoort bij het leven. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Wat je kan helpen, is leren van deze crisis. In plaats van het alleen als iets ergs te zien, zie het ook als een uitdaging die ons helpt sterker te worden. Door ons leren te verbinden met onze kracht, onszelf en elkaar. En ook: leef meer in het hier en nu. We zijn in Nederland zo gericht op de toekomst dat we dat weleens vergeten. Dit is je kans om dat in te zien."