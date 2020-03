Dit is ons beste wapen in de coronacrisis

Eerder legde NOS op 3 al uit hoe belangrijk het begrip flatten the curve is in de coronacrisis. Nu een ander begrip: social distancing. Alleen hoogstnoodzakelijk naar buiten en als het even kan: 1,5 meter afstand. Maar waarom?

In de onderstaande video laten we je zien waarom de belangrijkste stap die je nú kunt nemen, er eentje terug is.