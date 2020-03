Dit is de allesbepalende lijn in de coronacrisis

Nederland heeft strenge maatregelen getroffen om het coronavirus in te dammen. En je ziet het in meer landen: allemaal treffen ze maatregelen om de uitbraak (voor zover dat kan) te beheersen. En daar zit een gedachte achter: flatten the curve.

NOS op 3 legt uit waarom alles op alles wordt gezet om niet boven de rode lijn die je hieronder ziet uit te komen. Boven die lijn verliest het zorgsysteem het namelijk van de epidemie: te veel mensen worden dan ziek.