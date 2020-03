Waarom krijgt de ene stagiair 0 euro en de ander 1000?

De meeste bedrijven geven aan de markt te volgen. En de markt, die koppelt de stagevergoeding aan het opleidingsniveau. Veel bedrijven vinden bijvoorbeeld dat stagiairs van het hoger onderwijs meer bijdragen dan mbo'ers, of stellen dat hun onkosten hoger zijn, omdat ze vaker op kamers wonen. Een paar bedrijven laten weten het te duur vinden om iedere stagiair hetzelfde te betalen.

En de overheid?

Ook veel overheidsinstellingen lijken geen gehoor te hebben gegeven aan de oproep van de minister. NOS op 3 vroeg de grootste gemeente van elke provincie naar hun stagevergoedingen, twaalf in totaal. Vier gemeenten zeggen gelijke stagevergoedingen te betalen. Twee gemeenten zeggen het niet te overwegen, de rest weet nog niet of ze de vergoeding gelijk gaan trekken.

Wettelijk is er niets vastgelegd over de hoogte van stagevergoedingen. "Een stagevergoeding is meer een soort onkostenvergoeding", zegt arbeidsrechtadvocaat Jillian van Damme. "Dat is wat vaag, maar daar kan bijvoorbeeld je reiskostenvergoeding in zitten en een vergoeding voor de inkomsten die je mist omdat je even geen bijbaantje kunt doen."

Hoeveel stagevergoeding jij krijgt, hangt dus af van hoeveel jouw stagebedrijf wil betalen. "Als stagiair kun je wel in de cao kijken van het bedrijf waar je stageloopt", legt Van Damme uit. "Als daar iets staat over de hoogte van stagevergoedingen, dan is jouw stageplek in principe verplicht dat aan je te betalen."

Onderhandelen is ook altijd mogelijk, al geven veel bedrijven tijdens de rondvraag aan daar niet voor open te staan. "Hoe gewilder je stageplek, hoe slechter je onderhandelingspositie", zegt Van Damme.