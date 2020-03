File? Dan rijden we met z'n allen om door hetzelfde dorp

Sluipverkeer is onder meer het gevolg van de populariteit van navigatie-apps. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat 9 van de 10 automobilisten een app of systeem gebruikt. Ongeveer de helft past op basis daarvan de route aan als ze zo een file kunnen vermijden.

Probleem: gebruikers die op hetzelfde moment op dezelfde plek zijn, krijgen vaak dezelfde alternatieve route voorgeschoteld. Google, Waze en TomTom herkennen de behoefte daaraan, omdat gebruikers hun locatie en snelheid delen. Zo herkennen ze snel een file.

De A4, A16, A17 én A59 door je dorp

In dorpen bij snelwegen zorgt dat 'alternatieve' verkeer voor problemen. De plaatsen zijn er niet voor gemaakt. "De leefbaarheid van het dorp staat onder druk," zegt Marjolein Maarsen van de gemeente Moerdijk (waar de A4, A16, A17 en A59 doorheen lopen).

En dan Rijnsaterwoude, bij de A4 en N207. Daar loopt een sluiproute langs twee scholen. Jacqueline Grauwen uit het dorp: "Regelmatig worden hier naar schoolgaande kinderen zowat van hun fiets gereden of de stoep op gedrukt."

Gemeenten gooien alles in de strijd om sluipers uit het dorp te houden. Inrijverboden, stoplichten, kentekenregistratie, afzettingen, verkeerspalen, betonblokken, slagbomen. Maar of dat iets oplost? "In Zevenbergschen Hoek in de gemeente Moerdijk mag je tussen 06:00 uur en 09:00 uur het dorp niet meer in, dus verplaatst het sluipverkeer naar andere straten", zegt Maarsen.