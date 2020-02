'Ransomware is nu een businessmodel van criminelen'

Maar hoeveel daders of slachtoffers er precies zijn, is lastig vast te stellen. Het gaat vaak om internationale criminaliteit en relatief gezien komen niet veel daders voor de rechter. Toch zijn alle deskundigen het over een ding eens: het is een snel groeiend probleem. "Ransomware is mainstream geworden. Een paar jaar geleden werd het nog door een klein groepje gedaan, inmiddels is het criminele landschap veranderd en heb je allerlei criminelen die zich ermee bezig houden," zegt Schuurbiers.

Jonge daders

Team High Tech Crime probeert door sporenonderzoek en internationale samenwerking een beeld te krijgen van wie die daders zijn. Schuurbiers: "Soms zijn het individuen: zo hebben ze twee jongens uit Amersfoort en een jongen uit Utrecht opgepakt. Maar de georganiseerde groepen zitten vaker in het buitenland, bijvoorbeeld Oekraïne, Rusland of Nigeria."

Het type daders is jong, zegt Schuurbiers. "Tussen de 12 en 42, opgegroeid in deze tijd, zeg maar. Wat we zien is dat jongens soms relatief onschuldig beginnen, bijvoorbeeld door elkaars systeem plat te leggen tijdens het gamen. Maar ze worden steeds beter en gaan uiteindelijk bijvoorbeeld andere criminelen faciliteren."

Als het snel geld oplevert, zie je dat jonge criminelen hun carrière doorzetten, zegt Schuurbiers. "Er is een geval bekend van een groep die publiekelijk bekend maakte dat ze met pensioen gingen omdat ze genoeg hadden verdiend, maar dat was een uitzondering."

Achter de recente aanval op de Universiteit van Maastricht zat de Oost-Europese groep Grace-RAT (ook bekend als TA505) bleek uit onderzoek van Fox-IT. De groepering is al langer actief in de cybercrime en wordt verantwoordelijk gehouden voor het digitaal gijzelen van verschillende publieke instellingen over de hele wereld.