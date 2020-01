Waarom je zelfs met een prima salaris in je eentje geen huis kunt kopen

In de rij voor een bezichtiging, standaard overbieden en dan nóg geen succes. Een huis kopen is in deze tijd voor bijna iedereen een flinke uitdaging. Maar mensen met een middeninkomen die in hun eentje een huis willen kopen zijn eigenlijk kansloos.

Hoe dat kan? In deze video legt NOS op 3 je uit wat er achter 'de stille ramp op de woningmarkt' zit: