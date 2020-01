'Mijn universiteit zette me op een botte manier uit mijn bedrijf'

Een verschil in inzicht over de toekomst van een bedrijf kan natuurlijk voorkomen. Maar deskundigen die wij over deze en soortgelijke zaken spraken, zijn kritisch over de rol van de universiteit. Hoogleraar onderwijssociologie Marc Vermeulen: "De student is een eenling die tegen een grote instelling aan het opboksen is. Dat moet je niet willen."

Emeritus hoogleraar Onderwijsrecht Paul Zoontjens sluit daarbij aan: "TU Delft overschrijdt op deze manier alle grenzen waaraan een universiteit zich in de relatie tot haar studenten moet houden, juist omdat die zich in een kwetsbare positie bevinden. De opdracht tot valorisatie, het brengen van een idee naar de maatschappij, kan en mag nooit zover gaan dat de universiteit eigen zeggenschap over vindingen opeist op de manier zoals dat nu gebeurt."

Zoontjens pleit daarom voor betere regulering van dit soort praktijken.