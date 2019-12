Hoe ongrijpbaar zijn grijpmachines in de nieuwe wet?

Wetgeving

Kermisautomaten krijgen een uitzondering in de huidige kansspelwet. Waar je vroeger alleen op kermisautomaten kon spelen als er kermis was, het woord zegt het al, kan dat nu het hele jaar door in arcadehallen of vakantieparken. "Het verslavingsrisico is daardoor vergelijkbaar met een speelhal. We moeten voorkomen dat dit tot onwenselijke situaties leidt", schrijft de Kansspelautoriteit (KSA) in een rapport uit 2018.

Heeft de grijpmachine nog toekomst?

Volgens FEC, de branchevereniging voor gamehallen, moeten kermisautomaten worden gereguleerd. "Als gamehal heb je de zorgplicht om verslaving te voorkomen. Dit treedt vaker op bij spellen die een kanselement bevatten. Al onze spelautomaten moeten worden gekeurd, behalve grijpers en schuivers. Om zeker te zijn van de verhouding tussen behendigheid en kans, moeten ook die automaten worden gekeurd", zegt de woordvoerder.

Een andere optie: terug naar hoe het was, en kermisautomaten alleen op een kermis exploiteren. Dat hoopt Jan Boots, voorzitter van de Nederlandse Kermisbond. "Helemaal geen kermisautomaten in de arcadehallen, daar zijn wij voor. Dit soort apparaten horen, zoals de naam al zegt, traditioneel op de kermis. Zonder dat daar allemaal regeltjes aan worden verbonden."